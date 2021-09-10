下架整改，停止游戏陪玩，上海网信办、公安网安等部门约谈比心 App

IT之家 9 月 10 日消息据“网信上海”发布，近期，有媒体报道，游戏陪练应用比心 App 存在多个账号利用低俗、软色情信息诱导未成年人参与陪玩、诱导玩家用户下单等问题。上海网信办和公安部门针对媒体曝光问题进行巡查，发现比心 App 中的陪玩业务形态确实存在严重隐患。根据有关部门部署，比心 App 已被国内主要应用商店予以下架。

9 月 8 日，上海网信办会同市公安局网安总队联合约谈比心 App 运营企业负责人，责令企业就相关问题深入整改，全面停止陪玩功能和服务，集中清理违法违规信息和账号，举一反三拦截处置低俗、软色情等危害未成年人身心健康的内容。

约谈指出，比心 App 有较多青少年用户，应主动承担社会责任，积极落实平台主体责任，严格遵守《网络安全法》《未成年人保护法》《网络信息内容生态治理规定》等法律法规，严禁发布传播低俗、色情等违法违规信息或为相关黑灰产业提供网络传播渠道。

比心 App 负责人表示，已深刻认识问题的严重性，将严格遵守法律法规，积极配合主管部门，细化管理措施，完善审核机制，同时尽快调整业务形态，针对存在的问题全面彻底整改，履行好企业主体责任。

IT之家获悉，日前，上海网信办指导开展的 2021 上海市网络举报宣传月活动已拉开帷幕，以“e 路守护・共同成长”为主题，聚焦未成年人网络保护工作，号召社会各界共同努力，保障未成年人在网络空间的合法权益。根据网民举报线索，上海网信办将加大对违法违规网站平台的处罚力度，对互联网运营主体持续开展法律法规和政策指导，加强网络信息内容生态治理，为未成年人织密网络保护网。