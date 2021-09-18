特斯拉太阳能设备突然涨价引不满：欲恢复原价平息此事

北京时间 9 月 18 日早间消息，据报道，根据今年提交给美国加州圣何塞地区法院的最新文件，由于部分特斯拉客户抱怨太阳能价格在今年早些时候突然上涨，该公司正试图平息他们的不满。

特斯拉客户的律师在周四的文件中写道：“特斯拉告知原告律师，特斯拉最近针对在 2021 年 4 月价格调整前签署合同的客户启动了一个项目，（如果他们受到 2021 年 4 月的涨价影响），就将为他们恢复原始定价。”

截至周五下午，关于该项目的进一步细节尚未出现在特斯拉太阳能网站和客户互动网站上。特斯拉及原告律师均未发表进一步评论。

今年春天，当特斯拉客户遭遇出人意料的涨价后，他们对该公司提起诉讼。

此事共涉及 3 起独立官司，指控特斯拉的太阳能客户已经与该公司签署了合同，甚至准备在家中安装光伏设备，但却突然收到涨价通知，要求必须支付额外款项才能继续安装。

此次涨价幅度不小。例如，原告马修・阿曼（Matthew Aman）的太阳能屋顶价格从最初 7.2 万美元合同金额上涨到大约 14.6 万美元。

这些诉讼随后合并成一起官司。

特斯拉太阳能今年早些时候至少涨价了两次，而且还要求客户必须订购特斯拉的太阳能面板或屋顶瓦片才能购买 Powerwall 储能系统。该公司 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）随后披露，由于持续面临芯片短缺，他们无法生产足够的 Powerwall 来满足今年的需求。

整体而言，太阳能在特斯拉业务中占比很小。该公司的发电和储电业务在 2021 年第二财季实现营收 8.01 亿美元，营收成本则达到 7.81 亿美元。该业务包含了锂电池储能系统的营收，特斯拉并未单独列出太阳能业务的规模。

相比而言，特斯拉第二财季汽车业务销售额则达到 102 亿美元。