车主维权成功：特斯拉被判“销售欺诈”退一赔三，历时 755 天

IT之家 9 月 17 日消息 今日，特斯拉车主 @ID_韩潮 今天发布微博称：

我胜诉了，北京二中院维持一审原判，特斯拉存在欺诈，驳回上诉，退一赔三 。维权历时 755 天。

▲ 共十四张图片，详情可见该车主微博

据介绍，该车主在 2019 年 5 月底本人在特斯拉官网购买特斯拉官方认证二手车，型号为 ModelS，P85 轿车，购买时看到官方网站承诺信息 "无重大事故，无结构性损伤，无水泡火烧，200 多项全车检测，车况良好" 等信息，于销售的沟通过程中再次确认车况信息，得到销售一致答复。

但是在 2019 年 8 月 24 晚，车在正常行驶中，突然 "砰" 的一声巨响，瞬间瘫痪，屏幕跳出五个故障码，提示 "车辆无法重新启动"" 车辆正在关闭 " 等，车辆的刹车，电门完全瘫痪，该车主靠着些许余速把车溜停到应急车道并拨打特斯拉救援电话，凌晨车辆被拖至特斯拉服务中心。

车辆经过一周检修，特斯拉答复为车辆的大保险，伞阀等零件损坏，需要更换，并告知车主，老款车就这样，不必大惊小怪，特斯拉服务中心提供一台代步车使用。

该车主认为车辆如此故障会直接威胁生命安全，遂提出退换车辆请求，被拒绝。

之后，该车主拨打 12315 进行投诉，当地市场监督管理局积极介入调解，无果，特斯拉仍不同意退换车辆。

在市场监督管理局的建议下，该车主个人委托本地机动车司法鉴定机构对车辆进行全车检测，并发现车辆后侧围板存在切割焊接痕迹，属于事故车。

鉴定报告到手之后，该车主以此继续请求特斯拉退换车辆，被拒绝。

市场监督管理局最终调解无果，出具调解终止书。

随后，该车主启动司法程序，将特斯拉诉之于法庭。

2020 年 12 月 4 日，北京市大兴人民法院一审裁定，特斯拉存在欺诈，应当退一赔三。

特斯拉不服一审判决提起上诉，由北京市第二中级人民法院立案审理。

2021 年 3 月 26 日首次开庭，特斯拉带了两位专家出庭。

IT之家了解到，该车主 @ID_韩潮 表示，二审判决于 2021 年 9 月 16 日邮寄，今日收到。二审判决: 驳回特斯拉上诉，维持原判。