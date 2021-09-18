日本天龙首次推出两款 TWS 耳机：614 元起，支持蓝牙 5.0

IT之家 9 月 18 日消息 日本音频厂商天龙（DENON）近日推出了其首批 TWS 真无线耳机，包含 AH-C630W、AH-C830NCW 两个型号，紧跟潮流。两款产品均采用入耳式设计，外形类似，均提供黑白两色。

两款耳机均采用单动圈单元，支持蓝牙 5.0，兼容 SBC、AAC 两种编码格式。定位更高端的 AH-C830NCW 还支持主动降噪等功能。

天龙 AH-C630W 耳机搭载 10mm 动圈单元，续航 4.5 小时，单颗耳机重 4.7g。而 AH-C830NCW 则搭载卵形的 10mm 动圈单元，但是其振膜形状依旧为正圆形，单颗耳机重 5.3g。这款耳机单边具有三颗麦克风，支持主动降噪功能，同时支持通话降噪。

续航方面，天龙 AH-C830NCW 耳机在开启主动降噪功能时，可连续使用 4.8 小时；关闭降噪后续航 6 小时。两款耳机的充电时间均为 2 小时，采用耳机柄触摸的方式进行操控。

IT之家了解到，天龙这两款 TWS 耳机均支持 IPX4 级别防水，充电盒使用 Type-C 接口进行充电。价格方面，AH-C630W 售价 95 美元，约合 614 元；AH-C830NCW 售价高达 185 美元，约合 1195 元人民币。