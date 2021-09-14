罗技推出 G435 Lightspeed 无线游戏耳机：多彩外观，515 元

IT之家 9 月 14 日消息 罗技今日正式发布其入门级无线游戏耳机 G435 Lightspeed。这款产品采用轻量化设计，重量仅为 165g，并且麦克风没有独立延伸出来，而是在外壳上设计了凸起。耳机提供三种配色可选，官方称至少使用了 22% 的再生塑料，同时使用了环保包装。

罗技这款 G435 Lightspeed 耳机采用 2.4GHz 频段进行连接，同时兼容蓝牙，无线通讯距离 10 米。该产品使用 USB-C 接口进行充电，续航可达 18 小时。从图中看出，耳机侧面具有多个实体按键，包含电源、音量控制、接听电话等。耳机似乎不提供 3.5mm 接口，因此不支持有线无源模式。

配置方面，罗技此款耳机使用了 40mm 动圈单元，频响范围 20Hz-20kHz。耳罩采用了记忆海绵材质，外部使用了具有良好透气性能的织物。此外，耳机还支持杜比 Atmos 音效、Tempest 3D AudioTech、以及 Windows Sonic 全景声。

IT之家了解到，罗技 G435 Lightspeed 无线游戏耳机支持 Win10 系统以及 macOS X 10.14 或更高版本，同时兼容索尼 PS4、PS5 游戏主机。目前耳机已经在海外开启预定，价格为 79.99 美元，约合 515 元。