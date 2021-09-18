魅族预热 PANDAER× 闪极联名移动电源：25600mAh 容量，100W 功率

IT之家 9 月 18 日消息 今日魅族再次对 9 月 22 日的新品发布会进行预热，表示将推出子品牌 PANDAER 与 SHARGE 闪极联名出品的移动电源。闪极官方透露，该产品将提供 25600mAh 的容量，100W 功率输出，预计能够为笔记本电脑进行 PD 供电。

IT之家此前报道，闪极曾于 2021 年 6 月正式推出了 STORM2 超级移动电源。这款产品采用透明外壳，内置 8 颗三星 18650 电芯，容量可达 25600mAh/93.5Wh，并且能够带上飞机。产品内部具有铝合金框架、温度探头，正面配备 LED 显示屏，能够精确显示实时电压、电流、功率等信息。

这款产品提供 USB-A、Type-C、DC 圆口等多种输出方式，最高输出功率可达 100W。使用 DC 圆口时，支持在 3V-25V 之间连续调节输出电压，最大 3A 放电。这种模式方便电子 DIY 用户为开发板等设备供电。

价格方面，闪极 STORM2 超级移动电源基础版零售价 1299 元，包含一条 1.5m 大电流充电线；豪华版包含 100W 充电器，售价 1598 元。魅族与闪极联名的同款产品，预计价格也在类似区间。