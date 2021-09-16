魅族有点东西秋季新品发布会邀请函抵达IT之家：“大”月饼大有不同

IT之家 9 月 16 日消息 魅族科技将于 9 月 22 日举行「魅族有点东西秋季新品发布会」，根据此前预热，魅族 18X、18s、18s Pro 三款旗舰将正式发布。除此之外，新版 Flyme、Lipro、PANDAER 等 30 余款新品即将同台亮相。

IT之家拿到了魅族本次发布会的邀请函。包装盒正面印有“有点东西”字样，具有一个金色的“大”字，代表了本次发布会将十分有料。

打开包装，一张黑色的卡片映入眼帘，底部是一块巨大的月饼。卡片上金色的文字写到“月饼之大，一口吃不下”，传达了 9 月 22 日的发布会将内容丰富且有料；另一重含义，是大月饼要细嚼慢咽，慢慢享受，发布会的信息量将会比较大。

这款月饼正面有着大大的“有点东西”字样，卡片的文字也提示魅族发布会的第一款新品，也将“大有东西，大有不同”。这款月饼大约有 3 斤重，是广东地区的金腿五仁大月饼，饼大、馅多、料足、味香。相比于传统的五仁月饼，火腿肉的加入可以大幅提升口感。

月饼正面的花纹，透露了众多新产品的样子。具体来看，从左到右包含魅族 18X、18s、18s Pro 三款旗舰机型，第一款将后置 5 颗摄像头。除此之外，还会有衣服、灯泡、旅行箱、手机壳、表带等周边产品。月饼底部的英文“TO BE CONTINUE”，暗示着发布会的产品不仅仅有月饼展现的种类，更多精彩产品，未完待续。

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