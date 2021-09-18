三星计划为 Galaxy A73 配备 1.08 亿像素 OIS 主摄，2022 年发布

IT之家 9 月 18 日消息 三星于 2021 年 3 月发布了 Galaxy A72 手机。这款产品搭载高通骁龙 720G 芯片，配备 6.7 英寸 90Hz 屏幕，后置四摄。这款手机的继任者 Galaxy A73 预计于 2023 年发布，外媒 TheElec 获知了该手机的部分参数信息。

目前在售的 Galaxy A72 后置主摄为 64MP，支持 OIS 光学防抖。三星 Galaxy A73 预计将配备 1.08 亿像素主摄，预计采用自家的 ISOCELL HM 系列传感器，同样支持 OIS 光学防抖。这将是三星 Galaxy A 系列中端手机首次配备旗舰传感器。

▲ 三星 Galaxy A72

IT之家了解到，三星 Galaxy A72 还具有 12MP 超广角摄像头、5MP 景深镜头以及 5MP 微距镜头，预计下一代机型将采用类似的配置。

外媒还表示，三星将预计会从韩国公司 Mcnex 采购 Galaxy A73 手机的摄像头模组，该公司具有 OIS 光学防抖技术，此前的财报显示其正在开发高分辨、小体积的摄像头模块，分辨率覆盖 48MP、64MP、108MP。三星此前一直从自家子公司采购 108MP 摄像头，但是为了控制成本，有望向第三方企业进行采购。未来，三星还有望向 Galaxy A 系列其它机型普及 OIS 光学防抖主摄。