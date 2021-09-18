国家税务总局：定期开展对明星艺人、网络主播的税收检查

IT之家 9 月 18 日消息 据国家税务总局官网消息，近日，为贯彻落实中宣部《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》有关要求，依法依规深化文娱领域税收秩序规范工作，促进行业长期健康发展，国家税务总局办公厅发出通知，要求进一步加强文娱领域从业人员税收管理。

《通知》提出，进一步加强文娱领域从业人员日常税收管理，对明星艺人、网络主播成立的个人工作室和企业，要辅导其依法依规建账建制，并采用查账征收方式申报纳税。要定期开展税收风险分析，近期要结合 2020 年度个人所得税汇算清缴办理情况，对存在涉税风险的明星艺人、网络主播进行一对一风险提示和督促整改，对 2021 年底前能够主动报告并及时纠正涉税问题的，可以依法从轻、减轻或者免予处罚；对税务机关调查核实和督促整改工作拒不配合的，要依法责令限改，并提请行业主管部门和行业协会协助督促纠正；情节严重的，要严肃依法查处。要定期开展对明星艺人、网络主播的“双随机、一公开”税收检查，以事实为依据、以法律为准绳，依法依规加大对文娱领域偷逃税典型案件查处震慑和曝光力度。要加强对基层税务机关日常征管情况的监督检查，对利用职权徇私舞弊的税务人员，依法依规严肃处理。

《通知》要求，要着力加强明星艺人、网络主播经纪公司和经纪人及相关制作方的税收管理，督促其依法履行个人所得税代扣代缴义务，提供相关信息并配合税务机关依法对明星艺人、网络主播实施税收管理工作。

《通知》要求，要切实规范文娱领域涉税优惠管理，对各类违规设置或者以变通方式实施的税收优惠，各级税务机关不得执行。依法开展对明星艺人、网络主播是否应享受税收优惠情况的核查，既要严格禁止扩大税收优惠政策执行范围，也要确保相关企业和个人依法依规应享尽享税收优惠。

《通知》同时指出，进一步加强和改进对明星艺人、网络主播等文娱领域从业人员及其经纪公司、经纪人的税法教育和宣传引导，对相关人员和企业提出的纳税缴费服务需求及合法合理的涉税费诉求，要及时研究解决。对依法诚信纳税的文娱领域从业人员及企业，要加大正面典型宣传力度，发挥其引导示范作用，进一步提升文娱领域从业人员及企业的税法遵从度，切实促进文娱领域在规范中发展，在发展中规范。