爱尔兰愿参与最低企业税率谈判：目前苹果谷歌都在这避税

6 月 21 日消息，苹果和谷歌欧洲总部所在地爱尔兰上周五表示，愿意就 15% 的全球最低企业税率进行谈判，就此做出“妥协”。

此前 G7 就 15% 的全球企业最低税率达成一致，这一税率高于爱尔兰现行的 12.5%。爱尔兰财政部长帕斯卡尔・多诺霍 (Paschal Donohoe) 周五表示，“合法的税收竞争”是有作用的，爱尔兰将“非常积极地”“参与”税率谈判。

图示：谷歌位于爱尔兰的欧洲总部

多诺霍表示，“我真的希望能够达成一项协议，承认中小型经济体在合法税收竞争中的作用。”

G7 本月同意将全球企业最低税率定在 15%，高于爱尔兰的 12.5%。美国总统 Joe Biden 领导的美国政府推动达成该协议，称这将是结束长达数十年的企业税率竞争的“关键一步”。

长期以来，爱尔兰一直以优惠利率吸引着不少跨国公司，这也让其邻国耿耿于怀。2016 年，苹果被欧盟委员会盯上，要求公司缴纳约 150 亿美元的税款。苹果提起上诉。

大型科技公司本月大多表示，对全球企业最低税率表示欢迎。

Facebook 负责全球事务的副总裁尼克・克莱格 (Nick Clegg) 表示：“Facebook 长期以来一直呼吁进行全球税收规则改革，我们欢迎 G7 取得的重要进展。”

这项税收协议宣布时多诺霍就表示，有 139 个国家最终将加入这样的税收协议。他说，因此它必须对各方都有效。

他当时表示：“就国际税收架构达成一项可持续、雄心勃勃、公平的协议，符合各方的利益。”