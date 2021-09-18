Counterpoint：RISC-V 将撼动 86 亿美元的半导体 IP 市场

集微网消息 长期以来围绕芯片架构、安全性和性能改进的 IP 设计一直是半导体供应链的关键。英特尔凭借其 X86 指令集一直主导着计算市场的 CPU 系统架构，而 Arm 凭借其芯片架构改变了智能手机市场。市场研究机构 Counterpoint 的分析师 William Li 表示，随着个人电脑和智能手机市场接近饱和，“全球半导体 IP 市场正接近拐点。”

新的应用，如 AI 智能设备、5G 通信、高性能计算、自动驾驶汽车等将推动 IC 设计和 IP 许可行业的产品价值增长。

据 Counterpoint 最新的报告，到 2025 年，全球半导体 IP 市场规模将以年均 11％的复合增长率增长至 86 亿美元。该市场目前由 Arm、Synopsys、Cadence 和 CEVA 等公司主导。Arm 拥有超过三分之一的市场份额，这得益于其在移动设备领域的极高市场份额。

与此同时，RISC-V 的崛起不容忽视。由于 RISC-V 的开源优势、更好的功耗性能、可靠的安全功能和较低的政治风险等因素，其成为业界新星。

William Li 认为：“RISC-V 处理器将继续在多个类别中获得采用。但我们相信，短期内，物联网仍然是最关键的应用领域。到 2025 年，其采用率可能超过 25%，主要是由于其卓越的灵活性、可扩展性和功耗优化。其他 RISC-V 可能被采用的领域包括：工业电子、汽车和 HPC（高性能计算）。”

全球经济不确定性和国际局势复杂化影响下，RISC-V 等技术正在变得越来越重要。超过 70% 的 RISC-V 主要成员来自中国，这些成员的努力将加强中国的 IP 库和 IC 设计能力，重塑供应链，并扩张 RISC-V 的影响力。