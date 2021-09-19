SK 创新现有电动汽车电池订单价值超过 1100 亿美元，客户包括大众福特等

9 月 19 日消息，据国外媒体报道，本周四，SK 创新在官网宣布，公司特别股东大会已同意剥离电池业务和石油勘探开发业务，在 10 月 1 日成立新的公司。

在电动汽车蓬勃发展，多家厂商剥离电池业务并考虑进行融资的背景下，SK 创新此番剥离电池业务，也备受关注。

从 SK 创新在官网公布的消息来看，他们的电池业务部门，现在手握大量的电池订单，已经确定的订单超过了 1000 GWh，在全球电池厂商中也位居前列。

确定了大量的订单，也就意味着 SK 创新电池业务部门和即将成立的 SK 电池有限公司，将会有良好的发展基础，但也有提高产能的压力，SK 创新在官网上也表示，他们需要将电池的年产能，由目前的 40 GWh，提高到 2025 年的 200 GWh 以上。

外媒在报道中表示，SK 创新目前是全球第六大电池制造商，他们确定的订单，主要是来自汽车厂商的电动汽车电池订单，这一部分就已经超过了 1000 GWh，预计价值超过了 130 万亿韩元，也就是约 1101 亿美元。

外媒在报道中还提到，SK 创新电动汽车电池业务客户，包括了大众、福特、戴姆勒、现代及起亚，他们目前也在韩国、美国等多个国家生产电动汽车电池。