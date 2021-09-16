工信部副部长辛国斌：中国新能源车成本偏高，将统筹保障动力电池资源供应

IT之家 9 月 16 日消息 据上证报，工业信息化部副部长辛国斌 9 月 16 日上午在海南省海口市召开的“第三届世界新能源汽车大会（WNEVC 2021）”上视频发言时表示，发展新能源汽车是中国实现碳中和等目标的战略选择，并取得了一系列成绩。中国新能源汽车 8 月单月产销首次突破 30 万辆，市场渗透率接近 11%，私人购买新能源车占比超 77%，自主品牌新能源车与国际知名品牌差距缩小。

辛国斌提出，目前中国新能源车成本依然偏高。另外，电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力，工信部将与相关部门一起加快统筹，提高保障能力。

IT之家了解到，中国汽车工业协会最新统计数据显示，尽管当前汽车市场受全球芯片供需结构影响有所低迷，但是今年 1 至 8 月国内新能源汽车市场产销两旺，持续成为亮点。1 至 8 月，新能源汽车产销分别完成 181.3 万辆和 179.9 万辆，累计销量的渗透率接近 11%。

从单月数据来看，8 月新能源汽车产销不仅继续刷新纪录，并且当月渗透率已提升至 17.8%，其中新能源乘用车渗透率更是接近 20%。今年年初，新能源汽车渗透率约为 6%。中汽协预计，按照目前的态势发展，我国有望提前实现 2025 年新能源汽车 20% 市场份额的目标。