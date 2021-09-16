上汽通用五菱发布新能源汽车智能微型换电站：面积仅 2 辆小 E 停车位大小，换电体验类似加油

IT之家 9 月 16 日消息 据五菱汽车发布，在近期品牌发布会上，上汽通用五菱发布了 GSEV（全球小型纯电动汽车架构）大数据出行报告、最新技术研发成果及规划。会上透露，上汽通用五菱在加快推进“强芯”战略，五菱芯片也首次对外亮相，企业力求在十四五期间 GSEV 平台车型芯片国产化率超 90%。

在品牌发布会上，上汽通用五菱还发布了一项新技术 —— 新能源汽车智能微型换电站。

上汽通用五菱智能微型换电站占地面积仅为 2 辆小 E 停车位大小，可灵活移动，同时，不需要换电车辆上桥和精准停车，换电机器人可通过视觉识别和激光定位技术进行精准识别，单次最快换电速度和加满一箱油的时间相当，使用体验和传统汽车加油的体验相当。同时，该智能微型换电站建造成本仅为业内常规换电站的 1/3，还可积木式扩展，多个储电舱灵活配置，还可结合储能、V2X、V2G 等能源互动技术，进行多模运营，降低运营成本，加速收回投资。

IT之家获悉，目前，该技术已于 2020 年 10 月在上汽通用五菱宝骏基地无人物流车上投入使用，总计完成 2000 余次换电，节约无人物流车充电时间近 20000 小时。

上汽通用五菱重点发力小型新能源汽车市场，着力打造 GSEV 全球小型纯电动汽车架构。从 2017 年 E100 上市至今，GSEV 累计销量突破 50 万辆，小型新能源汽车销量全球排名第一。