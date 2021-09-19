理想汽车八店齐开，位于镇江、邯郸、杭州、成都等

IT之家 9 月 19 日消息 据理想汽车官方公众号，这个中秋，理想汽车八店齐开。

镇江八佰伴零售中心、邯郸美乐城零售中心、鄂尔多斯星河 COCO City 零售中心、杭州龙湖江东天街零售中心、南京金茂览秀城零售中心、北京龙湖长楹天街零售中心、北京龙湖熙悦天街零售中心、成都合生汇零售中心，共 8 家零售中心一同开业。

▲ 镇江八佰伴零售中心

其中，镇江八佰伴零售中心、邯郸美乐城零售中心、鄂尔多斯星河 COCO City 零售中心三家均为城市内首家零售中心。

而此次开业的北京龙湖长楹天街零售中心、北京龙湖熙悦天街零售中心分别是理想汽车在北京的第五家和第六家零售中心。

据理想汽车公开的数据显示，截至 8 月，理想汽车在江苏省已服务于 5558 个家庭；1-8 月理想 ONE 在江苏省新能源 SUV 中销量第二。理想汽车在河北省已服务于 3047 个家庭；1-8 月理想 ONE 在河北省新能源 SUV 中销量第一。

理想汽车在内蒙古自治区已服务于 624 个家庭；1-8 月理想 ONE 在内蒙古自治区新能源 SUV 中销量第一。

不过，在南京市新能源 SUV 中销量排第三，在北京市新能源 SUV 中销量排名第四。

IT之家了解到，数据显示，2021 年前八个月，理想汽车总交付量达 48176 辆，理想 ONE 目前累计交付量已达 81773 辆。