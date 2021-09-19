《战地 2042》开发者：跳票不意味着游戏陷入困境

IT之家 9 月 19 日消息 《战地 2042》原定于 10 月 23 日登陆各大平台，但 EA 官方现宣布该作受疫情影响将延期发售。

DICE 首席软件工程师 Jim Hejl 对此表示，《战地 2042》的跳票并不意味着游戏陷入了困境。他认为玩家没必要担心《战地 2042》的跳票，这款游戏只不过是需要额外的一点点的时间。

“嗨，我真的很欣赏大家对《战地 2042》延期的理解支持... 这是一个很值得期待的游戏... 这并不是我第一次参与《战地》系列的制作，它没有陷入困境，只是需要稍微长一点开发周期。”

此外，Hejl 也承认，和其他任何的创意努力一样，一些玩家可能不喜欢 DICE 在《战地 2042》上的创新。他表示：“不是所有方面都会大受欢迎。”

EA 此前发官方公告称，受疫情影响，目前工作人员都在家办公，《战地 2042》的发售时间不得不推迟到 11 月 19 日，也就是晚了将近一个月。

据IT之家了解，游戏《战地 2042》由 EA 旗下 DICE 工作室开发，将在 PS5、XSX/S、PS4、Xbox One 和 PC 平台开售。目前这款游戏已经上架 Steam 商城，游戏支持简体中文界面以及配音，标准版售价 248 元，黄金版 418 元，终极版 498 元。

《战地 2042》支持 128 名玩家，首发 7 大地图，带来了史无前例的全球规模广袤战场。玩家可以参与征服和突破等全面升级的多人模式，以及全新的危险地带等超大规模游戏体验。