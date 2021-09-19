特斯拉车主引荐奖励计划依旧支持太阳能屋顶，推荐可获得 500 美元

IT之家 9 月 19 日消息 特斯拉本月宣布取消车主引荐计划，意味着用户向他人推荐购买特斯拉汽车，将不会获得免费 1500 公里的超级充电额度。在海外，这一计划同样取消，但是只有太阳能屋顶还保留引荐计划，购买太阳能电池板则不受支持。

具体来看，特斯拉表示如果他人从您的推荐链接访问并下太阳能屋顶的订单，待这一项目从电网获得许可之后，推荐者可以获得 500 美元的奖励。

IT之家了解到，特斯拉的太阳能屋顶项目依据面积不同价格有所差异，需要搭配储能电站使用。实际的建造总成本大约为 1 万美元左右。