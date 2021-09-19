芯片荒持续蔓延，多个车企进一步减产

汽车业仍遭受芯片短缺“重创”。

波士顿顾问集团（BCG）预估，芯片短缺将导致今年的全球汽车产量短少 700 万-900 万辆，若减少 1000 万辆，今年总产量将达约 7,400 万辆，和去年车厂受到新冠疫情的冲击时差不多。

BCG 指出，车用芯片供应要到明年下半年才能回稳，其他车厂则预估车用芯片荒在明年或后年之前都无法化解。

随着全球芯片短缺与东南亚新冠疫情持续蔓延，日本丰田汽车（Toyota）与本田汽车（Honda）等车厂不得不减产。据悉现在丰田和本田的一些日本买主被告知，可能要等一年以上才能收到订购的汽车。

据日经新闻报道，本田宣布，8、9 月的日本汽车产量将比原计划减少约 60%。本田这几个月来已暂时闲置铃鹿等地的设施，铃鹿和狭山厂也将在 10 月初减产 40%，减少 N-Box 小型车和 Stepwgn Minivan 等车款的供应。

丰田上周也说，10 月起日本所有 14 座车厂将暂时停工多日。这 14 座厂房约有 28 条产线，其中 27 条都将暂时停产，生产 Land Cruiser 休旅车的子公司 Toyota Auto Body 更将关闭爱知县吉原厂一条产线 11 天，生产 Lexus 的田原厂也将闲置一些产线 8 天。

丰田也在 10 日表示，9、10 月将进一步减产，10 月将减少全球产量 40%（33 万辆），其中日本产量将减少 15 万辆。该公司计划改向其他供货商采购零组件，希望能在 11 月恢复正常运作。

本田已告知经销商，Vezel 休旅车可能要等上一年多才能交车。丰田也在 7 月时告知消费者，Land Cruiser 修旅车可能要等一年以上，在减产扩大的情形下，或等待时间可能超过两年。

据估计，日本六大车厂的减产规模达到 105 万辆，铃木和 Subaru 也可能闲置更多设施。