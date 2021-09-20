realme 徐起：真我 GT Neo2 新增街头摄影模式，搭载 6400 万广角三摄

IT之家 9 月 20 日消息 realme 将于 9 月 22 日举行发布会，推出真我 GT Neo2 手机。

今日，realme 副总裁、中国区总裁、徐起继续为真我 GT Neo2 预热，该手机的的拍照算法调校非常出色，将搭载 6400 万广角三摄，具有 DIS 超清抓拍功能，捕捉精彩瞬间。

此外，真我 GT Neo2 还新增街头摄影模式，还有独家滤镜，可一键拍出质感大片。

IT之家了解到，根据此前预热，真我 GT Neo2 将搭载骁龙 870 处理器，内置 5000mAh 电池，支持 65W 快充。

真我 GT Neo2 将会是 realme 首款 E4 旗舰直屏，峰值亮度高达 1300nit，功耗还降低 15%。

该手机还将支持 600Hz 触控报点率，相比上代提升 67%，还支持四档可变刷新率，分别为：30Hz、60Hz、90Hz、120Hz，拥有堪比电竞手机的超级灵敏度。

该手机还配备 11 根天线，360° 环绕手机侧边，可实现智能调用最强信号。该手机还标配立体声双扬声器，同时首批支持 Dolby Atmos Games。

此前，徐起在微博表示，真我 GT Neo2 将价格定在 2500 元档，无论设计质感还是性能体验，都很出色，“质价比”无敌。