苹果 CEO 库克：我不用“元宇宙”这个词，而是称它 AR

9 月 20 日消息，日前苹果首席执行官蒂姆・库克 (Tim Cook) 接受《时代》杂志专访，谈及他本人对领导力、企业价值和新技术的看法。库克表示，苹果不仅要引领创新，还要努力让世界变得更安全更公平，而这一点很重要。

在谈到令人兴奋的新技术时，库克表示自己对人工智能很感兴趣。他说，“我对人工智能很感兴趣。如今，人工智能已经出现在许多你根本想不到的产品中。从我们识别用户面部、指纹的方式，归纳整理照片的方式，再到 Siri 的工作方式都是如此。我意思是说，人工智能无处不在。关于人工智能能为人们做什么，如何让人们生活更轻松，实际上我们还处在早期阶段。”

库克还表示，“我对增强现实能带来的东西感到非常兴奋。这是虚拟世界与现实世界的叠加，而且不会分散你对现实世界和现实关系的注意力，而是加强彼此之间的关系和合作。”

当采访者问及这是否就是某些人所说的元宇宙时，库克称，“显然总有不同的说法，我就不炫那些流行语了。我们只将其称之为增强现实（AR），但我对这些新东西超级兴奋。我相信科技可以给世界带来很多好处。当然，这取决于创造者，取决于他们是否全面考虑过新技术如何使用和误用的方式。但最重要的是，这些事情能让我们有更多时间进行休闲娱乐活动、做更多想做的事，我对生活中会发生的这些非常乐观。”