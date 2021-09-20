假芯片渗透供应链，电子制造商饱受困扰

IT之家 9 月 20 日消息 为了应付前所未有的全球芯片危机，越来越多的电子制造厂商转向非常规的供应管道来满足需求，许多制造商正饱受仿冒、不合格或重复使用半导体芯片的伤害困扰。可以说，假芯片已衍生出一种新型恶性业务。

▲ 图源：彭博

据日经亚洲报道，日本电子制造商 Jenesis 经历过这一现象。由于无法从正常来源采购微型计算器，他的公司在中国华南的工厂通过网站下了订单，不幸的是当微型计算器运到时，这些产品却无法打开。一位检查芯片的专家发现，从中国送来的产品规格与 Jenesis 订购的完全不同，尽管包装上的制造商名称似乎是真实的。Jenesis 已经付款，但事后却无法与供货商取得联系。

这对于急着想购买“分销芯片”的电子制造商来说值得警示。分销芯片这一术语指的是由制造商和授权经销商从外来第三方出售的芯片库存中拿货。这些芯片既没有生产商的保证，而且通常也不清楚其存货地方和方式，这使得可疑产品更容易进入订单系统，却难以追查真正的源头。

此类产品可能从废弃电子设备中取出，并作为假冒的新芯片，或不符合品管就予以处理的芯片，其中也包括存在伪造包装上的制造商名称或型号的恶意案例。

而且，电子制造商迫切希望获得芯片供应，但日本 Oki Engineering 总裁 Masaaki Hashimoto 警告，一旦将假的半导体组装到设备中，就为时已晚，因此许多设备制造商都渴望通过预先检查，一开始就将缺陷产品揪出来。

Oki Electric Industry 公司专门提供芯片验证服务，以帮助电子制造商在最终用于设备前清除有缺陷的芯片。该公司表示，Oki Engineering 于 6 月开始提供检验服务，截至 8 月已收到约 150 份询价，其中许多来自工业机械和医疗设备制造商。在检查了大约 70 个案例后，发现其中约 30% 的案例中都是问题芯片。