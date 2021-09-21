苹果 Apple TV 推送 tvOS 15 更新：新增两个 HomePod Mini 的立体声支持、空间音频等

IT之家 9 月 21 日消息 苹果公司今天发布了 tvOS 15 系统，这是专为 Apple TV 4K 和 Apple TV HD 设计的最新版本 tvOS 操作系统。

tvOS 15 的更新可以通过 Apple TV 上的设置应用，进入系统-> 软件更新，进行下载，打开了软件自动更新的 Apple TV 将自动升级到 tvOS 15。

本次版本更新引入了一些值得注意的新功能，新增了“与你分享”功能，系统将汇集所有的推送内容，方便用户随时查看它们。

支持空间音频，当 Apple TV 和 AirPods Pro 或 AirPods Max 连接时，用户可以获得剧院般的环绕声体验。还有一个新功能，就是通过智能 AirPods 路由自动连接用户 AirPods。

现在可以使用“Hey Siri”命令在 tvOS 15 中启动 Apple TV + 节目。

两个 HomePod mini 现在可以与 Apple TV 4K 配对，实现环绕声。拥有 HomeKit 摄像头的用户可以在 Apple TV 上同时查看多个摄像头。

IT之家了解到，据报道，SharePlay FaceTime 功能将在今年晚些时候推出，允许多人一起观看电视节目或电影。