跟随苹果 iOS 15/iPadOS 15 正式版，tvOS 15/HomePod 15 将于 9 月 20 日大规模推送

IT之家 9 月 16 日消息 据 9to5 Mac 报道，在 9 月 15 日的“加州来电”发布会活动之后，苹果宣布在 9 月 20 日向公众发布 iOS 15、iPadOS 15 和 watchOS 8 正式版。现在，苹果已确认 tvOS 15 和 HomePod 15 正式版将在 9 月 20 日与其他操作系统一起发布。

苹果在给 The Verge 的一份声明中确认 tvOS 15 将于 9 月 20 日发布。该公司没有在其网站上宣传 tvOS 15，除了 Apple TV 4K 页面上的一个小部分，不过该页面自今年 6 月以来一直没有更新。

对于 tvOS 15，其最大的新功能 SharePlay 将被推迟到今年晚些时候，因为苹果仍在完善它。

下面是将随 tvOS 15 推出的所有其他功能：

为你所有：在 Apple TV 应用中浏览新的排列，找到家里每个人都迫不及待想看的东西。

与你共享：通过信息共享的电影和节目会出现在 Apple TV 应用的新行列中。

空间音频：使用 AirPods Pro 或 AirPods Max 收听，在 tvOS 15 上可以获得剧院般的声音体验。

智能 AirPods 路由：获得屏幕上的自动通知，神奇地连接你的 AirPods。

HomeKit 摄像头改进：通过 tvOS 15 在你的 Apple TV 上同时查看房子里的多个摄像头。

充满房间的立体声：将两个 HomePod mini 音箱与 Apple TV 4K 配对，为你观看的所有内容提供丰富、平衡的声音。

IT之家获悉，另一方面，HomePod 15 将让 Apple TV 用户将 HomePod mini 作为他们的主扬声器。HomePod 还将能够打开苹果的机顶盒，等等。

这两个操作系统更新于 9 月 20 日向所有拥有 Apple TV HD 或 Apple TV 4K 的用户推出。HomePod 和 HomePod mini 可以通过 iOS 或 iPadOS 设备上的 Home 应用进行更新。