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跟随苹果 iOS 15/iPadOS 15 正式版，tvOS 15/HomePod 15 将于 9 月 20 日大规模推送

2021/9/16 14:51:37 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 9 月 16 日消息 据 9to5 Mac 报道，在 9 月 15 日的“加州来电”发布会活动之后，苹果宣布在 9 月 20 日向公众发布 iOS 15、iPadOS 15 和 watchOS 8 正式版。现在，苹果已确认 tvOS 15 和 HomePod 15 正式版将在 9 月 20 日与其他操作系统一起发布。

苹果在给 The Verge 的一份声明中确认 tvOS 15 将于 9 月 20 日发布。该公司没有在其网站上宣传 tvOS 15，除了 Apple TV 4K 页面上的一个小部分，不过该页面自今年 6 月以来一直没有更新。

对于 tvOS 15，其最大的新功能 SharePlay 将被推迟到今年晚些时候，因为苹果仍在完善它。

下面是将随 tvOS 15 推出的所有其他功能：

  • 为你所有：在 Apple TV 应用中浏览新的排列，找到家里每个人都迫不及待想看的东西。

  • 与你共享：通过信息共享的电影和节目会出现在 Apple TV 应用的新行列中。

  • 空间音频：使用 AirPods Pro 或 AirPods Max 收听，在 tvOS 15 上可以获得剧院般的声音体验。

  • 智能 AirPods 路由：获得屏幕上的自动通知，神奇地连接你的 AirPods。

  • HomeKit 摄像头改进：通过 tvOS 15 在你的 Apple TV 上同时查看房子里的多个摄像头。

  • 充满房间的立体声：将两个 HomePod mini 音箱与 Apple TV 4K 配对，为你观看的所有内容提供丰富、平衡的声音。

IT之家获悉，另一方面，HomePod 15 将让 Apple TV 用户将 HomePod mini 作为他们的主扬声器。HomePod 还将能够打开苹果的机顶盒，等等。

这两个操作系统更新于 9 月 20 日向所有拥有 Apple TV HD 或 Apple TV 4K 的用户推出。HomePod 和 HomePod mini 可以通过 iOS 或 iPadOS 设备上的 Home 应用进行更新。

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关键词：iOS 15tvOS 15HomePod苹果

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