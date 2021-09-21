NASA 月球探测器将于 2023 年发射，目标在南极寻找水

IT之家 9 月 21 日消息 在周一与记者的电话会议上，NASA 的研究人员透露了即将进行的 VIPER 月球冰调查的着陆和探测地点。NASA 总部行星科学部主任洛里・格拉斯宣布，VIPER 任务将于 2023 年执行，漫游车将沿月球南极“Relay 陨石坑”的西边缘着陆。

选择这个着陆点的决定需要平衡许多因素。格拉斯解释说，任务控制“考虑了关键参数，例如地球能见度 —— 用于从月球到地球的通信 —— 非常适合漫游者导航的阳光地形，当然，最重要的是，预计冰和其他资源的存在。在分析所有这些制约因素的同时，一个研究领域领先于所有其他领域，最大限度地提高了科学回报和灵活性，以确保 VIPER 漫游车登上月球后任务的成功。”

IT之家了解到，在为期 100 天的任务中，VIPER 漫游车预计将通过迄今为止研究的太阳系最冷的地区之一，调查至少六个可能的地点，覆盖 10 到 15 平方英里的月球表面。其中包括永久处于阴影中的陨石坑，这些陨石坑很可能含有冰。

“我们真的不知道水在哪里，所以我们必须找到一个地方，在那里我们可以走很长的距离 —— 我说的很长的距离是几十公里 —— 进入和离开热状态，包括从绝对 50 开尔文温度的陨石坑一直到 250 开尔文”，美国宇航局艾姆斯项目首席科学家 Anthony Colaprete 在电话中说。“我们想研究整个热环境范围。”