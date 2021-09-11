NASA 毅力号已经成功采集两个火星岩石样本，第三个目标已被选定

IT之家 9 月 11 日消息 在成功获取其第一个火星岩石样本并储存在一个钛管中仅两天后，美国宇航局（NASA）“毅力号”火星车又成功采集并储存了第二个样本，而且其已经在探寻一个完美的地方，从那里钻取第三个岩芯。NASA 已将这前两个样本分别命名为“蒙特尼耶”和“蒙塔纳克”，它们已经揭示了关于火星的一些细节。

毅力号配备了一些系统，使其能够从火星表面钻取薄如铅笔的岩石样本，然后将其存放和密封在小型钛管中。这些管子将被放置在火星的不同位置，供美国宇航局和欧空局未来的联合任务取用，其目的是在地球上研究这些岩石样本。

在第一次尝试失败后，“毅力号”火星车在 9 月 6 日收集了第一个岩石样本，并且在 NASA 今天的公告中透露，“毅力号”在 9 月 8 日收集了第二个样本。第三次样本采集将在一个名为 South Séítah 的地区进行，该地区距离毅力号探测器目前所在的位置约 200 米。

虽然前两个岩石样本可能是 Jezero Crater 最年轻的岩石层的一部分，但 South Séítah 的位置可能会提供更古老的岩石核心，为研究人员提供对景观和地球地质时间线的更广泛的了解。

IT之家了解到，美国宇航局计划 10 月初让其火星车进入静止模式，为期数周，因为火星届时将经历与太阳的会合。这是一项安全措施，将有助于保护火星车。美国宇航局表示，在这段停工期结束之前，可能不会将火星车移到第三个目标并收集样本。