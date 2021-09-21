苹果为 iMovie 推出更新：支持 iPhone 13 Pro 的 ProRes 视频功能等

IT之家 9 月 21 日消息 苹果公司在今天更新了 iMovie，iMovie 是苹果自家的视频剪辑 App。

以下是 App Store 中的更新日志：

导入和编辑在 iPhone13 上以“电影效果”模式拍摄的视频；

在以电影效果”模式录制的视频中添加、调整和删除焦点以及修改景深效果；

导入和编辑 ProRes 视频；

可将 ProRAW 图像添加到影片和预告片；

稳定性更新和提高。

不过，ProRes 视频功能需要 iPhone13、iPadmini（第 6 代）、11 英寸 iPad Pro 或 12.9 英寸 iPadPro（第 3 代或后续机型）等设备。

iMovie 现在支持电影模式，可用于添加、调整和删除焦点，并修改电影模式视频的景深效果。

此次更新还包括为电影和预告片添加 ProRAW 图像的选项，以及导入和编辑 ProRes 视频的选项。

ProRes 视频是今年晚些时候在 iPhone 13 Pro 机型上推出的一项功能，它将允许设备以 ProRes 格式进行录制，可在 iPhone 13、iPad mini 6 和 iPad Pro 机型上进行编辑。

IT之家了解到，iMovie 的本次更新还增加了从照片库中添加照片或视频的选项，只需点击一下，而不必将每张照片录制到项目中。