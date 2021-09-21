淘宝 App 推出中秋限定开屏：淘公仔和小兔子一起赏月

IT之家 9 月 21 日消息 今天是中秋节，花好伴月圆。淘宝官方表示，中秋限定淘宝开屏请查收，祝你中秋快乐。

今年 8 月底，淘宝宣布换上了新的 slogan，新 slogan 为“太好逛了吧”。

IT之家获悉，新的中秋开屏在原有的简洁界面基础之上，增加了淘公仔和小兔子，坐在“淘”Logo 上一起赏月的情形。而且是先加载原来的开屏，后面再加上赏月的动画效果。

从今年 7 月开始，淘宝、支付宝等 App 启动页加载变得更快，清爽无广告。