B站将上线中秋特别节目《花好月圆会》：9 月 21 号晚 8 点，满满硬核国风文化彩蛋

IT之家 9 月 20 日消息 9 月 21 号中秋节晚 8 点，B站将上线中秋特别节目《花好月圆会》。节目由“秋节佳人图”“繁华市井”“花车斗彩”“一觞一咏”“风花雪月”五个主要部分组成。

本次《花好月圆会》，B站邀请了众多表演艺术家加盟。如中央民族乐团驻团作曲家马久越担任音乐总监，以及国潮音乐人萨顶顶、国家一级演员殷硕、中国舞蹈荷花奖获得者孙晗硕、中国“文华大奖”获得者宋玉龙、国际现代舞⼤赛最佳演员陈添等。

另外，B站《花好月圆会》还广邀 UP 主，包括才疏学浅的才浅、古琴诊所、混元 Rysn、二十四伎乐等以国风作品著称的创作者，共计 54 位。UP 主俨然成为了节目的主要表演力量。

IT之家获悉，从预告片可以看出，B站还为国风爱好者精心设计了海量的硬核文化彩蛋，包括地方民俗和非物质文化遗产元素，如草编、评弹、举鱼灯、飞花令及提线木偶戏等。

其中一些民俗文化堪称罕见。如 2006 年加入非物质文化遗产名录的“万载开口傩”，它是一种江西万载县地区驱鬼逐疫、祈祷平安的戏曲艺术。虽然“傩”字在现代汉语中不常见。但实际上，作为傩戏源头的傩舞（鬼戏），是华夏文明中可考的最古老的祭祀活动。所以傩戏是研究自然崇拜、巫术信仰时期的汉族先民，为数不多的珍贵史料。

有些彩蛋藏得很深。如在多个节目中频繁出现的西域及敦煌元素。在萨顶顶和殷硕参演的花车斗彩环节中，有两辆大型花车，一座整体呈中原风格，另一座为西域风格，两辆花车均有诸多细节考据自敦煌。

如西域花车上的华盖图案，来自敦煌壁画；主灯的灯罩纹饰，借鉴了敦煌莲花飞天藻井；地毯则取材自敦煌复原宝相团花。花车的设计不止于追求复原，更将中原特色与西域风情进行创造性融合，这也是该节目的一大亮点。中原花车上，仅一根柱子，就结合了莫高窟中的柱纹、唐代云龙纹铜镜和汉代瓦当朱雀纹等元素。

节目花车斗彩，无论是设计元素还是内容，都具有鲜明的文化交融特征，包括西域与中原文化。“代表中原”的萨顶顶的服饰参考了莫高窟 98 窟女供养人壁画的形象。更有一首歌曲，是马久越根据考古学家、音乐学家从敦煌壁画上翻译的 25 份残谱，改编而成的。

参演节目的 UP 主团队铁羽踏白，专注于中国甲胄文化的创作，节目中的许多盔甲道具，就出自他们之手。

其中一副在宣传片中一闪而过的“改良赵云甲”，仅就画面中出现的部分就有许多宝藏细节。甲片制式为古代高级指挥官才能配备的龙鳞甲；胸甲借鉴了法海寺壁画中的增长天王像；肩甲部分的兽吞，取材自西安博物馆的唐代金龙雕像；整体色调，则参考了京剧中赵子龙的白衣银甲扮相。

不过，这套盔甲现实中不存在，所有的元素都是为了烘托赵子龙的儒将形象。

下面是预热视频：

B站社区拥有浓厚的国风创作氛围。据B站统计数据显示，截至 2021 年 6 月，B站国风爱好者已达 1.36 亿，国风主题视频超过 100 万支。