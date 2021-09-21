世界知识产权组织：中国已确立全球创新领先者地位

IT之家 9 月 21 日消息 世界知识产权组织（WIPO）昨日发布了《2021 年全球创新指数》（以下简称《报告》），中国排名第 12 位，较去年上升 2 位。《报告》高度评价中国在创新方面取得的进步，

《报告》显示，瑞士连续第 11 年位居榜首，瑞典、美国、英国、韩国分列第 2 位至 5 位，中国在创新领域的全球排名从去年的第 14 位上升至今年的第 12 位，超过日本、以色列、加拿大等发达经济体，但仍是前 30 名中唯一的中等收入经济体。

《报告》称，中国创新产出的优势集中在无形资产、知识的创造、知识的影响等方面。其中，本国人专利、商标申请，创意产品出口在贸易总额中的占比等细分指标均已实现全球领先。

官方认为，中国 2021 年在知识传播这一大类指标进步明显，特别是知识产权收入在贸易总额中的占比这一细分指标持续进步，表明我国正逐步从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变。

此外，《报告》还指出，自 2013 年以来中国排名持续稳步上升，确立了作为全球创新领先者的地位，且每年都在向前十名靠近，这“凸显了政府政策和激励措施对于促进创新的持续重要性”。

IT之家了解到，WIPO 自 2007 年开始发布全球创新指数，而中国自 2013 年起已经在全球创新指数排行榜上连续 9 年稳步上升。

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