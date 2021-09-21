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《巫师 3：狂猎》《赛博朋克 2077》首席任务设计师加入拳头开发《英雄联盟》MMO 游戏

2021/9/21 17:30:35 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 9 月 21 日消息 Riot Games 现已招募前 CD Projekt Red 老牌设计师 Mateusz Tomaszkiewicz，并将加快开发疑似《英雄联盟》世界观的 MMO 游戏，不过目前该游戏仍是个谜。

IT之家了解到，Mateusz Tomaszkiewicz 于 2008 年开始在 CD Projekcie RED 的质量部门工作此前曾担任《赛博朋克 2077》的任务设计总监，负责监督该项目中任务（剧情）的开发。

他本人通过推特宣布，“我的职业生涯大更新 —— 过去几个月我与许多优秀的人与团队进行了会面与交谈，现在我很高兴地宣布我将加入拳头游戏，负责他们即将推出的 MMO 项目。我很开心并期待着这个新的挑战，更多消息敬请期待！”

值得一提的是，他还曾经是《巫师 3：狂猎》项目的首席任务设计师，而且还从事过《格温特与血战：巫师传说》的总监等。

关于他口中的这款 MMO 游戏，自拳头去年年底正式确认它的存在以来就一直处于保密状态，目前我们仍无法得知关于这款游戏的任何细节。

此外，拳头 MMO 新作的团队负责人 Greg“Ghostcrawler”Street 在一条推文中表示：“我长期以来一直都是 Mateusz 作品的粉丝，非常高兴欢迎他加入 Riot 。”“他的远见、策略和对共鸣故事以及玩家体验的承诺非常适合这款 MMO。”

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关键词：英雄联盟拳头赛博朋克2077

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