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2021《英雄联盟手游》职业资格赛・LPL 赛道正式开赛

2021/9/11 15:27:31 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 9 月 11 日消息 英雄联盟手游官方宣布，2021《英雄联盟手游》职业资格赛・LPL 赛道正式开赛！

比赛正在进行中！

第一场 15:00 WE vs OMG

第二场 16:30 RA vs LNG

第三场 18:00 RNG vs JDG

第四场 19:30 UP vs TT

2021《英雄联盟手游》职业资格赛・LPL 赛道开启！17 支 LPL 俱乐部的手游战队齐聚于此，争夺 5 个顶级职业联赛俱乐部名额和首次全球赛事名额！

今日赛程

今日首发名单

15:00 WE vs OMG

16:30 RA vs LNG

18:00 RNG vs JDG

19:30 UP vs TT

嘉宾解说

第 1、2 场：若风

第 3、4 场：Letme

解说组合

第 1、2 场：十一、老冕

第 3、4 场：997、枪炮

主持组合

主持：左雨

互动主持：戚蓝尹

召唤师们可以前往英雄联盟手游官网（LOLM.QQ.COM 电竞频道）、掌上英雄联盟、虎牙直播、 斗鱼直播、Bilibili 直播、企鹅电竞观看全程直播，同时也可通过腾讯视频、腾讯体育、腾讯微视、微信视频号、微博直播收看本次比赛！

IT之家了解到，本次的英雄联盟手游职业资格赛将划分为以下三个赛道：

  • LPL 赛道：LPL 俱乐部手游战队晋升职业联赛的专属通道。LPL 赛道将会邀请 17 支 LPL 俱乐部的手游战队参加，争夺 5 个顶级职业联赛俱乐部名额，以及 2021 年英雄联盟手游世界赛名额。

  • 全国大赛赛道：通过英雄联盟手游全国大赛及星火邀请赛选拔出的 32 支俱乐部将争夺 6 个顶级职业联赛俱乐部名额。

  • 影响力赛道：以真实纪录的方式打造的特殊赛事。6 支明星作为 Owner 的战队，争夺 1 个顶级职业联赛俱乐部名额。

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关键词：英雄联盟手游英雄联盟

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