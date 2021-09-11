IT之家 9 月 11 日消息 英雄联盟手游官方宣布，2021《英雄联盟手游》职业资格赛・LPL 赛道正式开赛！
比赛正在进行中！
第一场 15:00 WE vs OMG
第二场 16:30 RA vs LNG
第三场 18:00 RNG vs JDG
第四场 19:30 UP vs TT
2021《英雄联盟手游》职业资格赛・LPL 赛道开启！17 支 LPL 俱乐部的手游战队齐聚于此，争夺 5 个顶级职业联赛俱乐部名额和首次全球赛事名额！
今日赛程
今日首发名单
15:00 WE vs OMG
16:30 RA vs LNG
18:00 RNG vs JDG
19:30 UP vs TT
嘉宾解说
第 1、2 场：若风
第 3、4 场：Letme
解说组合
第 1、2 场：十一、老冕
第 3、4 场：997、枪炮
主持组合
主持：左雨
互动主持：戚蓝尹
召唤师们可以前往英雄联盟手游官网（LOLM.QQ.COM 电竞频道）、掌上英雄联盟、虎牙直播、 斗鱼直播、Bilibili 直播、企鹅电竞观看全程直播，同时也可通过腾讯视频、腾讯体育、腾讯微视、微信视频号、微博直播收看本次比赛！
IT之家了解到，本次的英雄联盟手游职业资格赛将划分为以下三个赛道：
LPL 赛道：LPL 俱乐部手游战队晋升职业联赛的专属通道。LPL 赛道将会邀请 17 支 LPL 俱乐部的手游战队参加，争夺 5 个顶级职业联赛俱乐部名额，以及 2021 年英雄联盟手游世界赛名额。
全国大赛赛道：通过英雄联盟手游全国大赛及星火邀请赛选拔出的 32 支俱乐部将争夺 6 个顶级职业联赛俱乐部名额。
影响力赛道：以真实纪录的方式打造的特殊赛事。6 支明星作为 Owner 的战队，争夺 1 个顶级职业联赛俱乐部名额。