微软 Teams 2.0 迎来界面更新，适配 Win11 云母设计

IT之家 9 月 22 日消息 微软团队正在为 Windows11 发布一款新的基于 Web 的 Teams 应用程序，这一新应用程序目前被称为“Microsoft Team 2.0”。

Microsoft Team 2.0 目前正在推出一个新的更新，它将支持 Windows 11 的云母设计。

云母是一种不透明的动态材料，将主题和桌面墙纸应用于活动 Windows 的背景。由于 Team 2.0 是基于 Web 开发的，因此新界面更新预计将通过服务器端更新推出。

从图中可以看到，Teams 2.0 的标题栏已支持云母设计，可根据用户选择的主题和壁纸而变化，云母的性能占用也比亚克力更低，它只对桌面壁纸进行一次采样，就可创建可视化。

值得注意的是，如果 Windows 11 的节电模式被激活，在打开新窗口后，Windows 版本低于 22000 的电脑将自动关闭云母效果，以节省更多资源。

IT之家了解到，Teams 2.0 已预装在 Windows 11 系统中，支持呼叫、消息传递、音频控制、会议管理和本机 Windows 通知。用户可以使用电子邮件地址、电话号码、Skype 或 Outlook.com 在 Microsoft 网络上查找其他人。