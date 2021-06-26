微软 Win11 全新推出 Mica 云母材质，与原有 Acrylic 亚克力对比

IT之家 6 月 26 日消息 微软近日重磅发布了 Win11 操作系统，带来了外观方面的大改进，除了处处存在的圆角，设计语言也将进行改进。

据IT之家网友 @Peter_Virz 投稿，Win11 发布后，微软官方文档上线了一个新的 Mica 云母材质，该材质有别于 Win10 中的 Acrylic 亚克力材质，它不是半透明的，质感也有变化。

▲ Mica 云母材质

▲ Acrylic 亚克力材质

微软官方文档显示，Mica 云母是一种不透明的动态材质，它结合了主题和桌面壁纸来绘制应用程序和设置等长期存在的窗口的背景。

开发者可以将 Mica 应用到应用程序背景中，以提高用户对焦点的清晰度，从而创建视觉层次结构，提高工作效率。

此外，Mica 云母材质的性能占用也比 Acrylic 亚克力材质更低，它只对桌面壁纸进行一次采样，就可创建可视化。

▲ 浅色 Mica 云母

▲ 深色 Mica 云母

▲ 浅色 Acrylic 亚克力

▲ 深色 Acrylic 亚克力

从微软的官方演示来看，新的照片、应用商店、文件管理器都将使用这种材质，看起来确实比原来的设计更加活泼。大家喜欢云母还是亚克力呢？