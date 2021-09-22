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谷歌 Chrome 94 浏览器发布：更新 V8 引擎，支持新图形 API

2021/9/22 8:49:14 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家 9 月 22 日消息 谷歌 Chrome 浏览器已改为四周一大更，今日，Chrome 94 已正式发布，大家可以在设置中查找更新下载。

新标签页可显示 Google Drive 文件

Chrome 在新标签页中添加了卡片设计，在最新的版本中，该卡片已可显示最近的三个 Google Drive 文件，名为“From your Google Drive”，可手动关闭。

新的图形 API

Chrome 94 开始测试一个新的 WebGPU API，允许网页开发者利用计算机的 GPU，对于游戏来说比较有用。

WebGPU API 与之前的 WebGL 和 WebGL2 API 有所不同，该 API 可使用计算机的本地处理技术，包括苹果的 Metal、微软的 Direct3D 和 Vulkan。

进一步提升 HTTPS 优先级

Chrome 94 添加了一个名为“HTTPS-First”的模式，该模式可以优先让所有网页使用 HTTPS 访问，如果无法加载，将在使用 HTTP 访问时进行全屏提醒。

新的共享中心

IT之家了解到，Chrome 此前测试过一个全新的“共享中心”组件，把各种网页分享方式都集成到了一处。用户在地址栏的右侧点击纸飞机图标，就可以看到全新的“共享中心”，包含复制链接、保存网页，以及更多分享方式。

该功能需在实验选项中开启：

chrome://flags/#sharing-hub-desktop-app-menu

https://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-20_11-42-53.png?trim=1,1&bg-color=000&pad=1,1

Android 版 Chrome 获得更多 Material You 设计

Material You 是谷歌在 Android 12 中引入的新设计风格，谷歌在 Chrome 93 时就为其带来了 Material You 设计，而到了 Chrome 94，界面风格将更加统一。

iOS 版 Chrome 标签页功能优化

IT之家网友 @看产品发言 投稿，Chrome 94 的 iOS 版优化了标签页，可同时对多个标签页执行操作。

其他

  • Chrome DevTools 已支持 80 多种语言

  • 设备列表新增 Nest Hubs：现在可以选择在 Nest Hub 中查看网页样式与设计

  • 新的复选框可以反转网络过滤器

  • Scrollbar-Gutter 属性：允许开发者在内容扩展时防止布局变化，并在不需要滚动时避免不必要的变化

  • Chrome 94 整合了 9.4 版本的 V8 JavaScript 引擎

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关键词：Chrome

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