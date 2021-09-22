9 月 22 日上午消息，登临科技近日宣布，原华为全球供应链副总裁杨剑加入登临科技，出任全球运营副总裁。杨剑将专注于产品规模化量产，供应链优质资源战略整合以及精细化运作。

资料显示，杨剑曾是华为全球供应链副总裁，负责华为泛网络 BG（包含数据中心产品、企业业务、基站等) 的整体供应链的战略规划和数字化变革。担任苹果中国 iPhone 供应链供需管理部门负责人期间，他为多款 iPhone 供需平衡和产能提升做出重要贡献。此外，杨剑曾担任 Technicolor SA/思科（Cisco）的全球运营副总裁，领导公司多区域的全球化运营团队。

杨剑表示：“加入登临我将致力于构建一个高效、敏捷的供应链及以客户为中心的运营团队。将公司自主研发的创新技术 GPU+，以客户需求为目标，协同供应链合作伙伴，进行高质量、规模化生产，最终实现客户满意的供应交付，助力登临打造成千亿级的 AI 芯片平台公司。”

登临科技是国内一家构建 GPGPU 核心技术的云端 AI 计算平台公司。目前，登临科技首款基于 GPU + 架构的 Goldwasser 系列产品已在智能安防、互联网、智慧城市等多个行业的领军企业进行量产导入。