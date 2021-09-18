华为新天才少年出炉：武大 94 年博士生入选，最高年薪可达 201 万

IT之家 9 月 18 日消息 据湖北日报报道，从武汉大学获悉，该校计算机学院 2019 级计算机科学与技术专业博士江奎入选华为“天才少年”计划，其出生于 1994 年。

在校期间，江奎参与国家自然科学基金联合基金重点项目、湖北省技术创新重大项目、国家自然科学基金面上项目等 6 个项目的研究，在计算机视觉领域国际和国内重要期刊和会议上发表论文 30 多篇，其中第一作者文章 14 篇（SCI 中科院一区论文 8 篇，IEEE 汇刊 6 篇），申报发明专利 8 项，授权两项。曾获 AIM (ICCV Workshop) 2019 极端视频超分辨率挑战赛亚军；IEEE NTIRE（CVPR Workshop）2019 视频超分辨率挑战赛 Track1 (Clean) 第五名，Track2 (blur) 第三名；旷视 2020 人工智能开源大赛第三名（3/108）；获评 CVPR2021 杰出审稿人；2019、2020 年连续两次获得博士研究生国家奖学金，被评为武汉大学 2019-2020 学年度优秀研究生标兵。

IT之家了解到，2019 年 6 月，华为创始人任正非发起华为“天才少年”项目，用顶级挑战和顶级薪酬去吸引顶尖人才的项目。并表示，华为将从全世界招进 20-30 名天才少年，2020 年还计划从世界范围招进 200-300 名天才少年。

任正非曾表示，“这些‘天才少年’就像‘泥鳅’一样，钻活我们的组织，激活我们的队伍。”

据了解，华为“天才少年”的招聘标准非常严格，一般需要经历 7 轮左右流程：简历筛选、笔试、初面、主管面试、若干部长面试、总裁面试、HR 面试。任何一个环节出现问题或表现不佳都有可能失败，难度非常大。华为招募的“天才少年”，工资都是按年度工资制度发放的，共有三档，最高年薪达 201 万元。