IC Insights：今年全球代工市场将首次突破 1000 亿美元大关

半导体分析机构 IC Insights 更新了对今年全球代工市场规模的分析调查，报告分两部分，一部分为纯代工企业如 TSMC、Global Foundries、UMC 和 SMIC ，另一部分则重点聚焦像三星和英特尔等 IDM 的代工服务。

受惠于对网络和数据中心计算机、新型 5G 智能手机以及用于其他高增长市场应用（如机器人、自动驾驶汽车和驾驶员辅助自动化、人工智能、机器学习和图像识别）等先进处理器的强劲需求，预计今年总代工销售额将达到 1072 亿美元，同比增 23%，与 2017 年创下的创纪录增长率相匹配。值得注意的是，2017 年的强劲增长主要是由于三星将其 System LSI 内部转移重新归类为代工销售，而非强劲的有机市场增长（如下图）。

预计今年的代工总销售额将首次超过 1000 亿美元大关，并继续以 11.6% 的强劲年均增长率增长，到 2025 年总代工销售额预计将达到 1512 亿美元。

预计今年纯代工市场将强劲增长 24%，达到 871 亿美元，超过去年纯代工市场 23% 的增长。预计 2025 年纯代工市场将增长至 1251 亿美元，5 年（2020-2025 年）复合年增长率为 12.2%，占 2025 年代工总销售额的 82.7%，而 2021 年为 81.2%。台积电、联电和几家专业代工厂预计今年将实现健康的销售增长。

外部销售主要由高通等客户推动的，三星占据了 IDM 代工市场的大部分。

IC Insights 预计，今年 IDM 代工市场将增长 18%，达到 201 亿美元。预计 2025 年 IDM 代工市场将增至 261 亿美元，5 年复合年增长率为 9.0%。

英特尔已经表明，它打算在未来几年将大力发展其 IDM 代工厂业务。英特尔在 10 纳米以下工艺技术落后于台积电和三星之后，为扭转局面，于今年 3 月启动了“IDM 2.0”计划。