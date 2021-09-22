NASA 拟用私人空间站代替国际空间站，每年可节省 10 亿美元开支

9 月 22 日消息，据外媒报道，美国宇航局 (NASA) 计划在 2030 年前让国际空间站退役，为此该机构正向私人公司求助以在地球轨道上建造新的空间站，预计这可以每年为其节省超过 10 亿美元（约 64.7 亿元人民币）开支。

▲ 图 1：美国私人太空公司 Axiom Space 的模块仓与国际空间站对接艺术渲染图

NASA 今年早些时候公布了“商业低地轨道目的地”（Commercial LEO Destinations）项目，计划将总计高达 4 亿美元的合同授予四家私人公司，帮助他们开发和发射私人空间站。

NASA 商业航天主管菲尔・麦阿里斯特（Phil McAlister）表示，私人公司对这项计划的回应非常积极，目前该机构已经收到了来自多家公司的“大约 12 份建议书”，竞标该项目合同。麦阿里斯特称：“我们宣布了一项直接进入轨道的商业、自由飞行计划，业界对此反应非常热烈。我不记得上次我们收到这么多回应的载人航天建议书是什么时候了。”

国际空间站已有 20 多年的历史，NASA 每年的运营费用约为 40 亿美元。国际空间站被批准运行到 2024 年底，也可能延长到 2028 年底。但迈克阿里斯特说，NASA 希望其“仅仅是众多用户中的一个，而不是低地轨道空间站的主要赞助商和基础设施支持者”。

麦阿里斯特表示：“业界的热烈反应表明，我们让国际空间站退役并过渡到商业空间站的计划十分可行。我们在开发商业太空目的地方面取得了切实进展，人们最终可以在那里工作、娱乐和生活。”

NASA 目前正在评估这些提议，麦阿里斯特说，该机构希望“在今年年底前”宣布合同授予者。他还指出，这十几份建议书来自“不同的公司”，从初创公司到大型航空航天公司不一而足。今年 3 月，NASA 曾举办行业简报会，感兴趣的公司包括埃隆・马斯克（Elon Musk）的 SpaceX、杰夫・贝索斯（ Jeff Bezos）的蓝色起源、空客、波音以及洛克希德・马丁等知名公司。

除了节省成本，麦卡利斯特强调，NASA“不再需要任何像国际空间站那样大和包括诸多功能的太空前哨”，私人空间站的规模“可能非常大，但 NASA 只会为我们需要的部分买单”。

公私合作模式

▲ 图 2：2020 年 7 月 1 日，SpaceX 载人龙飞船“奋进号”机组人员与国际空间站对接

NASA 已经越来越多地将公私合作作为实现其太空目标的一种方式，而不是自己建造和拥有硬件。在过去的十年里，该机构通过这种模式取得了巨大的成功，比如通过 SpaceX 和诺斯罗普・格鲁曼公司 (Northrop Grumman) 制造的航天器提供太空货运和载人服务。

NASA 去年估计，仅“商业宇航员”（Commercial Crew）计划就为该机构节省了 200 亿至 300 亿美元资金，并同时为两款航天器的开发提供了资金支持。虽然波音公司尚未完成开发测试，并在 2019 年 12 月首次无人试飞过程中因多种异常而失败，但 SpaceX 的载人龙飞船已经帮助 NASA 将 10 名宇航员送往国际空间站，最近还首次将 4 名普通人送入太空。

该机构预计不会为帮助公司建设新空间站支付全部费用，麦阿里斯特表示，从投资的角度来看，这一战略必须对政府和私营部门都有效。他说：“你必须在共享资源、分担风险、分担责任方面找到最佳切入点，这样双方都能受益。这显然是最初宣布的提案的一部分，我们希望分摊成本。展望未来，我们预计不会为整个商业 LEO 目的地付费。我们认为这是不合适的，因为这些公司将拥有知识产权，他们将能够将这种能力出售给 NASA 以外的客户。”

“商业宇航员”项目为“商业 LEO 目的地”项目提供了范例。NASA 最初授予了五家公司“商业宇航员”合同，后来逐渐缩小到两家。麦阿里斯特说：“当项目刚刚推出的时候，采取竞争机制至关重要。”

麦阿里斯特表示，NASA 还认为公司给出积极反馈是一个信号，表明美国航天业“在技术和资金上都有能力建设商业太空目的地”，这将减少该机构对在轨科学和研究的“财政承诺”。他说：“我们预计每年可节省 10 亿到 15 亿美元，这部分资金将用于我们的其他深空任务。”

与 Axiom 展开合作

▲ 图 3：Axiom 的模块制造过程，可以看到组成观景台的巨大窗口

NASA 已经与美国太空公司 Axiom Space 签署合同，授予后者 1.4 亿美元合同，以建造将连接到国际空间站的模块。当国际空间站退役后，Axiom 计划将其模块分离，并将其改造成能够自由飞行的空间站。

Axiom Space 已经开始制造这些模块，包括组成观景台的巨大窗户。该公司计划在 2024 年之前发射第一个可居住模块，并将其连接到国际空间站，前提是美国国会提供必要的资金，将空间站的使用寿命延长到 2028 年。麦阿里斯特说：“我们需要继续扩建国际空间站，因为到 2024 年，我们还没有准备好这些独立太空目的地。”

美国众议院科学、空间和技术委员会将于当地时间周二举办关于国际空间站扩建的听证会，预计 NASA 国际空间站业务主任罗宾・加滕斯（Robyn Gatens）、NASA 宇航员凯特・鲁宾斯（Kate Rubins）以及太空服务公司 NanoRacks 首席执行官杰夫・曼伯（Jeff Manber）将作证。