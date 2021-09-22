苹果遭专利控股公司 Parus 起诉：Siri 语音助手涉嫌侵权

专利控股公司 Parus Holdings 上周向美国得克萨斯州西区地方法院提起一项诉讼，指控苹果的 Siri 语音助手侵犯了其拥有的与语音设备搜索互联网方法相关的专利。

图源：Appleinsider

据 Appleinsider 报道，Parus 主张苹果侵犯了美国专利 672.1705 号和 818.5402 号，这两项专利的名称均为“强大的语音浏览器系统和语音激活设备控制器”，用于使用支持语音的设备搜索网络。其中，672.1705 号专利由 Webley Systems 于 2001 年提交并于 2004 年获得授权，818.5402 号专利相关的知识产权可追溯到 2001 年，Parus 于 2004 年购得了这两项专利。

据悉，上述两项专利详细说明了通过维护的数据库访问网页和在线信息的方法，然后对所述数据进行排序，以便在有线或无线移动设备上呈现给用户。搜索是通过系统接受的自然语音指令执行的，并将其转换成数据信息进行处理。另外，该专利还描述了使用语音命令浏览网站的方法。

Parus 称苹果的 Siri 语音助手的运作方式与 672.1705 号和 818.5402 号专利所述的方法类似，Siri 允许用户通过语音命令进行交互，从而查询网站数据库，然后将排名最高的结果转换为用户的音频消息。

Parus 在诉讼文件中指出，上述两项专利发明时，移动设备还处于起步阶段。由于当时的处理、连接和网页设计能力有限，发明家 Alexander Kurganov 和 Valery Zhukoff 开发了一种新颖的方法来检测修改网站并适应这种变化，以便通过支持语音的设备快速准确地提供用户请求的信息。

据了解，Parus 将苹果所有支持 Siri 的设备，包括 iPhone、Mac 和 HomePod 等都列为侵权产品，并寻求损害赔偿和诉讼费赔偿。