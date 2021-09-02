苹果 Siri 偷听用户对话被起诉，法官接受侵犯隐私指控

9 月 2 日晚间消息，据报道，美国地方法院法官杰弗里・怀特（Jeffrey White）今日裁定，允许针对苹果公司的一起诉讼继续进行，该诉讼称苹果语音助手 Siri 侵犯了用户隐私，但驳回了根据加州《不公平竞争法》提出的一项指控。

法官怀特称，原告已充分表明，当用户既不打算、也不希望 Siri“监听”并录制语音对话时，他们的隐私受到了“Siri 意外激活”的侵犯。但怀特同时指出，这起诉讼并未显示出必要的经济损害，以支持根据《不公平竞争法》提出的一项指控，即苹果欺骗性地营销其语音助手。

今年 2 月，怀特曾驳回这起由消费者提起的集体诉讼，称原告在声称苹果侵犯隐私时，没有充分证明他们自己的通讯被 Siri 截获。但同时，怀特也赋予原告重新提起诉讼的机会。而怀特今日表示，在修改后的起诉书中，原告充分证明自己的隐私受到了侵犯。

该诉讼指控苹果语音助手 Siri 窃听用户对话，违反了联邦和州的隐私法。原告称，尽管苹果做出了保证，但 Siri 有时仍会窃听主动收听模式之外的对话。此外，有一小部分有意或无意的 Siri 录音被发送给第三方承包商进行评估。因此，苹果可能会对一些私人讨论、机密商业交易等有所了解。

原告提出了两种损害理论：苹果未经同意披露了他们的私人信息，以及遭受了经济损害。他们为苹果的设备支付了高昂的费用，得到的并非全部都是利益。

除了苹果 Siri，亚马逊的 Alexa 和 Google Assistant 也遭到了类似的投诉。常见的抱怨是，即使用户没有按下按钮或使用预设的语音命令，这些设备也会监听用户，导致各种谈话被记录下来。