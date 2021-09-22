魅族 Flyme 9.2 发布：全新系统字体、内存拓展、小窗模式 3.5

IT之家 9 月 22 日消息 今天下午魅族举行了魅族有点东西秋季新品发布会，除了魅族 18s、18s Pro、18X 三款旗舰之外，会上还正式发布了 Flyme 9.2 系统，新机将首发搭载。

外观升级方面，魅族 Flyme 9.2 采用了全新的系统字体，字形更优雅，符号更准确，还支持粗细无级调节；重新设计了亮屏动效，新的效果更加细腻灵动，动画从图片最明亮的地方缓缓点亮，最终充满了整个屏幕；还可以一键三连，轻松创作的 Alive 壁纸。

功能升级方面，Flyme 9.2 带来小窗模式 3.5，贴边把手自动淡化、沉浸变色，减轻视觉干扰，优化悬浮小窗使用体验。支持「息屏播放」，息屏也能继续听声音；「最近使用」，快速找到应用，让操作更轻松；「功能直达」，轻轻一划，就能快人一步。

Flyme 9.2 带来了省心清理功能。「响铃后删除」，闹钟在响铃后自动删除，自动清理临时闹钟。「自动删除过期信息」，智能分辨验证码和取件码，过期自动删除。省心清理还提供自动删除截图、安装包和残余文件等清理方式。

Flyme 9.2 带来了「长辈亲情设计」，支持全局生效超大字体，增大点击区域，遵循无障碍指南 WCAG 2.1 设计的高对比度色彩模式。

IT之家了解到，这次 Flyme 升级也带来了一项日常使用中感知很强的功能 —— 内存拓展。相较于主流方案，Flyme 内存拓展可根据 ROM 大小给出多个拓展选项，256G 的 ROM 最高能够实现 7G 的内存拓展。

针对魅族 18X 和魅族 18s 系列搭载的全新处理器，Flyme 9.2 基于硬件配置升级了 OneMind 智能引擎。在魅族 18X 上，OneMind 5.0 继续进行深度软件优化，将长达一年的调教移植到了魅族 18X 以高通骁龙 870 为核心的性能平台上。

对魅族 18s 系列上的高通骁龙 888+，OneMind 888+ 为其准备了全方位的精准调教，平衡了性能与功耗，并且在游戏模式 5.0 中加入了电竞特调策略与深度专注无干扰功能，为游戏体验保驾护航。