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魅族商城旗下渴物众筹平台今日上线：推出一系列 PANDAER 产品，包括苹果 iPhone 13 手机壳

2021/9/22 17:44:59 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 9 月 22 日消息 今日的发布会上，魅族除了推出一系列受关注的手机产品外，还正式宣布将 PANDAER 升级为全新奇趣探索品牌，并宣布推出全新的渴物众筹平台。

魅族商城旗下渴物众筹平台将于 9 月 22 日 18 点正式上线。首批产品包括 PANDAER X 奇趣探索联盟联名产品以及 PANDAER 大手办。

据悉，PANDAER 第一季「重塑系列」，以绿色希望为主题，创作了广受好评的服饰类产品 T 恤、卫衣，适配魅族和苹果 iPhone 13 系列的手机壳，穿搭出行用的钥匙扣、徽章、斜挎包等十多款产品。

「重塑系列」手机壳 69 元起，9 月 23 日 10:00 起陆续开售；

PANDAER X IQUNIX 超触感透明机械键盘众筹价 799 元起，众筹期内仅需 699 元起；

PANDAER X SHARGE 闪极 118W 可视移动电源众筹价 999 元起，众筹价 699 元起，还可选搭太阳能充电铠甲。两款 PANDAER X 联名产品于 9 月 22 日 18 点上线魅族渴物众筹平台；

PANDAER 大手办众筹价 599 元，9 月 24 日 18 点限量上架魅族渴物众筹、PANDAER 会员商店以及潮玩平台 Suplay。

IT之家了解到， 以上大部分产品可于魅族官网，天猫旗舰店，PANDAER 的小程序会员商店、抖店开售。

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关键词：魅族

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