消息称魅族新机将搭载 Flyme 9.2 系统

IT之家 9 月 19 日消息 魅族将于 9 月 22 日举行魅族有点东西秋季新品发布会，届时将推出魅族 18s、18s Pro、18X 三款新机和 Lipro、PANDAER 等 30 余款新品。

数码博主 @数码闲聊站 今日透露，魅族 22 号的新机预装最新的 Flyme 9.2 系统，首发窗模式 3.5 等等。不过 Flyme 9.2 还是基于 Android 11 底层的版本，只有部分小的升级。

IT之家了解到， 今日上午，魅族科技通过官方微博表示：“小窗模式 3.5，又领先了一小步。”

这也意味着，Flyme 小窗模式 3.5 将于 9 月 22 日在“魅族有点东西秋季新品发布会”上正式亮相。

值得一提的是，今年 3 月，魅族正式发布了 Flyme 9 系统，并带来了小窗模式 3.0。

小窗模式 3.0 优化了小窗设计，主动呼出菜单可容纳更多应用，点击更多按钮无需添加就可临时使用小窗打开任意应用。同时，小窗模式 3.0 支持轻量打开，横屏下分享默认使用小窗，通知中心打开通知可使用小窗。

官方此前已经预热了新品，从入网信息来看，魅族 18X 搭载骁龙 870，采用了 6.5" 120HZ OLED 直屏，内置 4200mAh 电池，支持 30W 快充，还有 64MP 三摄等。

魅族 18s 拥有灰、蓝、白三种配色，机身尺寸为 152.4×69.2×8.18mm，重 162 克，采用 6.2 英寸 1440×3200 分辨率 AMOLED 屏幕。CPU 主频为 2.95GHz，配备 8GB/12GB 内存与 128GB/256GB 机身存储，内置 3910mAh 电池，支持 36W 快充，搭载 Android 11 操作系统，采用 6400 万 + 1600 万 + 800 万像素三摄组合。

魅族 18s Pro 拥有银、蓝、白三种配色，机身尺寸为 162.5×73×8.1mm，重 189 克，采用 6.7 英寸 1440×3200 分辨率 AMOLED 屏幕。CPU 主频同样为 2.95GHz，配备 8GB/12GB 内存与 128GB/256GB 机身存储，内置 4410mAh 电池，支持 40W 快充，搭载 Android 11 操作系统，采用 5000 万 + 3200 万 + 800 万 + 30 万像素相机组合。

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