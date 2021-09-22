【IT之家开箱】Redmi G 2021 锐龙版图赏：全系光追独显，16.1 英寸 144Hz 电竞屏

IT之家 9 月 22 日消息 小米今日正式发布了 Redmi G 2021 游戏本。作为小米游戏本的继任者，Redmi 现在也成功的在竞争激烈的游戏本市场中占有了一席之地。

Redmi G 2021 拥有 AMD 与英特尔双平台可选，支持独显直连，最高配备 RTX 3060，首发价 5699 元起，将于明日（9 月 23 日）上午 10:00 正式开售，现在IT之家也拿到了这款机型，并为大家带来开箱图赏，不妨一起来看一下吧。

Redmi G 2021 和上代产品在外观上的区别很小，整体仍然是以塑料材质的外壳为主，边框控制中规中矩，因此第一眼看上去就是很有性价比的样子。

Redmi G 全系标配了 16.1 英寸 144Hz 电竞屏，通过德国莱茵低蓝光认证。不过可惜的是高配版本也没有 2K 165Hz 选配，部分网友颇感疑惑。

键盘方面相当不错，该机拥有全尺寸三级背光健盘，唯一的小槽点是小键盘区域的“0”行位置排布跟主流设计有所区别。

接口方面，它提供了三个 USB-A 口、HDMI、RJ45 网口、3.5mm 耳机口和多功能的 Type-C 接口（雷电 4）等。

配置方面，Redmi G 2021 英特尔版搭载 i5-11260H 处理器，支持 70W CPU 最大性能释放，配备 RTX 3050 显卡，性能释放极强。

此外，Redmi G 裸机约为 2.7kg 重，加上充电器接近 3.4kg。

此外，Redmi G 2021 全新升级“飓风散热 3.0”，拥有双 12V 大风扇、五根全铜热管与四出风口配置。

细节图赏：