天猫意外泄露：小米神秘新机定名 CIVI，9 月 27 日到来

IT之家 9 月 20 日消息 小米 CC 系列是为女性用户设立了独立的手机产品系列，后将“小米数字 X 系列”升级统一到“小米 CC 系列”，“CC”意为 C+C 即 Camera+Camera，主要卖点为“前后双旗舰相机”、较好的拍照体验以及均衡的性能体验。

小米 CC 系列最新一款于北京时间 2019 年 7 月 2 日发布，包含小米 CC9、小米 CC9 美图定制版、小米 CC9e 以及于 2019 年 11 月推出的小米 CC9 Pro 四款机型。

之后随着美图拿回美图手机的授权，有消息称小米已暂停 CC 系列，不过小米 CC 产品经理、品牌发言人魏思琪在回复网友时明确表示，小米新一代 CC 系列机型将于今年第三季度发布。

现有消息称小米 CC 系列将以 CIVI 的名称重新回归，而且还有网友发现天猫商城意外曝光了小米 CIVI 系列的海报，显示将于 9 月 27 日发布，值得期待。

值得一提的是，小米已经官宣将于 9 月 29 日在印度召开新品发布会，发布 11 Lite 5G NE。从海报来看 11 Lite 5G NE 外观设计和国内的小米 11 青春版差不多，不排除是同一款机型的可能。

IT之家了解到，小米多款新机此前已获得工信部公示以及国家 3C 认证，有的标配 33W 电源适配器，有的为 55W，还有的是 67W，预计新机便在其中。

据此前爆料，小米新机将搭载高通骁龙 778G 芯片，拥有 1/1.3x 英寸大底镜头和 5 倍光学变焦的潜望式镜头，预计将采用 90Hz OLED 单打孔屏，配备 64MP 多焦段 + 长焦三摄影像系统，颜值非常棒。