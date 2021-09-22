高德打车：国庆节假期将免佣 48 小时

IT之家 9 月 22 日消息 中秋节假期刚刚结束，相信很多小伙伴已经在期待接下来的国庆节假期了。

据高德官方，高德打车免佣联盟在中秋节假期为司机提供了 36 小时免佣及系列出车福利，覆盖全国 300 多个城市、100 多个平台。

高德方面现宣布：高德打车出游无忧专项保障小组决定，在国庆节假期前后，面向坚持出车的司机继续推出系列免佣活动，累计中秋节假期，共拿出 1 亿元帮助司机增收。系列免佣活动将包括连续 48 小时免佣、分城市免佣、跑二免一及新司机免佣等。

高德方面还给出了大数据预测，认为 9 月 30 日、10 月 1 日将成为今年以来打车的“峰顶日”，因此连续 48 小时免佣将从 9 月 30 日 0 时开始，至 10 月 1 日 24 时结束，覆盖国庆节假期的出行峰顶。

IT之家了解到，高德打车出游无忧专项保障小组上周正式成立，并推出了实景上车点、乘客路线选择、比价叫车等系列新服务。

今年 7 月，网信办网络安全审查办公室对滴滴出行启动网络安全调查。网信办表示，经检测核实，“滴滴企业版”等 25 款 App 存在严重违法违规收集使用个人信息问题。随后，滴滴出行以及相关的 25 款 App 被下架，至今仍在审核。

在滴滴被下架后，各大平台为抢占市场纷纷推出各种政策，例如高德打车下载量和订单量剧增，曹操出行也拿到了 38 亿元的融资，T3 出行用补贴敲开了更多城市的大门。

▲ 图源高德官网