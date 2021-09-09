滴滴出行被审查 2 个月后，曹操出行融资 38 亿元，高德打车日单量翻倍

核心提示：

1.滴滴 7 月初接受安全审查，给了其他网约车玩家反攻的机会。其间，高德打车下载量和订单量剧增，曹操也拿到 38 亿元的融资，T3 出行用补贴敲开了更多城市的大门。

2.如今的网约车行业，已经到了存量市场竞争的阶段，仅靠资本驱动很难有所斩获，而在出行服务品质化、智能交通的大背景下，真正的网约车“下半场”，或许才刚刚开始。

3.即便如此，“补贴”仍是新一轮缠斗的杀手锏。从 7 月初开始，美团打车、高德打车、曹操出行、T3 出行等平台纷纷推出了包括补贴、抽奖、免单等在内的优惠活动。

4.合规整改的“交卷”时间临近，或许“戴着脚镣跳舞”将成为网约车行业未来的常态，如何走出自己的路，考验着各平台的智慧。

稳固多年的网约车江湖，随着 7 月初滴滴接受安全审查、多家平台违规收集信息被约谈等事件的发展，终于出现了些许松动，滴滴的“护城河”也逐渐被撞开了一道口子。

在这个间隙，曹操出行、美团打车等第二梯队的玩家看到了机会，不断加快业务布局，转守为攻，以期在新一轮的网约车大战中拔得头筹。

两个多月过去了，滴滴的安全审查仍在进行中。而高德打车、曹操出行等玩家的反攻已初见成效：高德打车下载量剧增，曹操也拿到 38 亿元的融资，T3 出行用补贴敲开了多个新城市的大门……

网约车市场原本平静的水面已泛起一片涟漪。

资本和玩家重回赛道

网约车江湖暗动的微妙气息，被资本率先嗅到。

9 月 6 日，曹操出行在 A 轮融资 3 年半之后，终于拿到了 38 亿元的 B 轮融资。这不仅是 2021 年以来网约车企业获得的首笔国内股权投资，也是疫情以来网约车企业获得的国内最大额度单笔融资。

曹操出行本轮的投资方共有 5 个，分别为苏州相城金控集团、苏州高铁新城国控集团、苏州城投公司、农银国际苏州公司、东吴创新资本。

“投资的重点是选赛道，出行是刚需，互联网出行行业没有绝对的排他性。”曹操出行投资方之一的金控集团董事长陆志东坦言，投资的重点是选赛道，头部企业会有更多超车机会。

盯上这一赛道的不止资本。就在滴滴被下架的第二天，美团打车 App 时隔两年后再次上线，重回网约车战场；T3 出行则改变此前偏居一隅的状态，计划在一个月内连开 15 城，并向市场铺设 10 万台合规车，达成日均单量突破百万的目标；哈罗出行也被透露将完成新一轮融资，估值远高此前。

与此同时，由腾讯与广汽、广州公交集团共同打造的如祺出行也在微信九宫格中获得独立入口，即在微信支付中拥有 1 个一级入口、1 个二级入口，可见腾讯对如祺出行的重视程度。

根据最近发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2021 年 6 月，中国网约车用户规模达 3.97 亿；网约车已覆盖全国 400 多个城市，总订单量超过 43.1 亿单；全国取得网约车平台经营许可的企业共有 236 家。

不可否认的是，从网约车企业到打车聚合平台，无一不想在出行市场杀出重围。哪怕只是些许“空隙”，但各家企业都冲着这道“被豁开的口子”奋力出击，从外围打进核心或许只是时间问题。

出行市场硝烟再起

不同于 2014 年的网约车大战，有钱有资本就能砸出一个新市场；如今的网约车行业，已经到了存量市场竞争的阶段，仅靠资本驱动很难有所斩获，而在出行服务品质化、智能交通的大背景下，真正的网约车“下半场”，或许才刚刚开始。

即便如此，“补贴”仍是玩家们新一轮缠斗的杀手锏。从 7 月初开始，曹操出行便推出邀请 4 人助力可获优惠券，以及用户首单直接降至 0.01 元等营销活动；T3 出行则在新开城市对注册用户实行首单免单或发送价格不等的红包，后期又上线盲盒活动，可以开出京东购物卡、免单、红包等 100% 中奖的盲盒。

凤凰网科技连续一周在早上 6 点～7 点，于同一路段分别使用了滴滴、美团、高德、T3 打车软件，在没有补贴的情况下，该路程需要花费 25 元左右。实测发现，滴滴的补贴力度远低于其他几家，补贴后平均在 17.8 元～25 元之间；美团在补贴后则只需 9.9 元～12 元左右，且等候时间更短；高德补贴后车费则在 16 元～22 元之间；T3 最初几单几乎不花钱，后期则与美团差不多。

高额的补贴力度也使得各家出行 App 下载量激增。在安卓市场，聚合了打车功能的高德地图达到了近 30 天以来的下载最高峰，仅在华为应用市场，7 月就有多日下载量达到亿级。

据悉，在补贴激励下高德打车的日单量目前已经达到约 400 万单，其他平台则仍在百万单徘徊。而在此前的 4 月份，高德打车的日单量不过在 200 万单左右。

不仅如此，高德为了达成 2 亿日活目标，还成立一支百人项目小组，并设定了相关业绩对赌，只为在接下来的战争中储备更多粮草弹药。

“在存量市场中，谁家的运力能够完成迅速调度，满足乘客的出行需求，往往能获得更多的订单和市场份额。”业内人士表示，此轮补贴不仅在抢夺用户，也是在抢夺司机，补贴能够使网络密度瞬间密集起来，司机端和乘客端相互作用，人越多体验越好。

不过，“烧钱补贴”只会让司机和乘客当“墙头草”，服务与运力跟不上来仍旧很难获得长足发展。

“共享出行是一个需要非常强基础性建设的平台，以至于它对于交易效率，司机运营管理体系，资产运营管理体系要求非常高。”曹操出行 CEO 龚昕表示，尽管共享出行平台需要非常强的规模优势，才能够获得良好的盈利，但基础建设也是曹操出行整个投资中非常重要的一部分。

曹操出行目前在 62 座城市运营，注册用户超过 6 千万，月活用户达到 1350 万，注册司机在 300 万左右。此前的滴滴招股书则显示，自 2020 年 3 月 31 日至 2021 年 3 月 31 日，滴滴在中国拥有 3.77 亿年活跃用户和 1300 万年活跃司机。

从体量上来看，曹操出行与滴滴根本不是一个等级，但网约车平台未来的竞争取决于体验和模式的差异、以及服务品质等软性因素，如何提高司机归属感以及乘客满意度则成为网约车玩家们无法忽视的另一个难关。

监管力度考验平台能力

9 月 1 日，网约车市场又迎来了一次“地震”。交通运输部与中央网信办、工业和信息化部、公安部、国家市场监管总局等监管机构对 T3 出行、美团出行、曹操出行、高德、滴滴出行等 11 家网约车平台公司进行约谈，几乎涵盖了网约车市场的主流玩家。

约谈指出，近期部分平台公司通过多种营销手段，恶性竞争，通过营销手段招募或诱导未取得许可的驾驶员和车辆“带车加盟”，开展非法营运，扰乱公平竞争市场秩序，影响行业安全稳定，损害司乘人员合法权益。要求各平台公司要检视自身存在的问题，立即整改不合规行为。

而在推进合规化上，监管部门也明确了整改的“交卷”时间。截至 2021 年底，各平台要拿出车辆、驾驶员合规化的具体目标。

落实网约车合规经营，还有很长的路要走。不仅需要平台持证经营，也需要车辆持证载客、司机持证上岗。这意味着网约车司机不仅每年要缴纳上万元保险，还要进行多次考试，同时需要购买/租用合规的汽车。

相关数据显示，截至 2021 年 6 月 31 日全国各地共发放网约车驾驶员证 349.3 万本、车辆运输证 132.7 万本。保守预计目前约 1000 万左右的网约车从业者并未取得“网约车出租汽车驾驶员证”。

除了车辆、驾驶员合规、还有数据安全等一系列问题都将面临合规性。

“更晚入场的玩家们将面临更加严峻的市场环境以及监管的考验。”有从业者表示，未来网约车市场的相关法规与制度边界会越来越严格，再加上反垄断的实行，滴滴一家独大的格局也会逐渐被打破。

或许“戴着脚镣跳舞”将成为网约车行业未来的常态，如何在此种情况下走出自己的路，则是网约车行业玩家亟需思考的问题。