三七互娱宣布将投入 5 亿元助力共同富裕

IT之家 9 月 22 日消息 本月初，阿里巴巴集团宣布：将于 2025 年之前，在科技创新、经济发展、高质量就业、弱势群体关爱、设立共同富裕发展基金等五个方向上，累计投入 1000 亿元，与全社会共享发展成果，助力推动共同富裕。

此外，腾讯上个月发布全员信宣布继 4 月投入 500 亿元启动“可持续社会价值创新”战略后，将再度追加 500 亿元资金，启动“共同富裕专项计划”。

今日，游戏厂商三七互娱官微发布《关于对科技创新、乡村振兴、乡村帮扶、产学研培养、功能游戏开发、员工发展计划等六大方向投入的框架方案公告》。

据悉，三七互娱计划在 2025 年之前，进一步投入 5 亿元人民币，继续参与科技创新计划、乡村教育振兴计划、乡村产业帮扶计划、产学研人才培养计划、功能游戏开发计划以及员工职业发展计划等六大方向，促进公共利益最大化，与各利益相关方一同为人民美好生活创造共享价值、实现共同富裕。

▲ 图源官网，下同

对于此次方案，三七互娱表示，这是企业在以往日常社会责任工作基础上的进一步深化。

三七互娱则表示会深化“功能游戏开发计划”弘扬游戏社会正能量，特别将持续探索功能游戏承载正向社会价值的实践，在《这是什么垃圾》《细胞大作战》《集结！拯救野生动物》《消毒大作战》等现有功能游戏开发的基础上，加大研发力度，进一步布局推动正向社会价值的功能游戏，践行社会主义核心价值观，实现企业社会效益和经济效益相统一。

IT之家了解到，三七互娱是全球 TOP20 上市游戏企业，拥有游戏事业、在线教育事业、文娱产业，旗下包括《传奇霸业》《斗罗大陆：武魂觉醒》《拳魂觉醒》《大天使之剑》《叫我大掌柜》《MU：跨时代》 《SNK オールスター 》《永恒纪元》等多款自研及代理产品。