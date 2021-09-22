北美半导体生产设备制造商 8 月份销售额降至 36.5 亿美元

9 月 22 日消息，据国外媒体报道，连创新高之后，北美半导体生产设备制造商的销售额，在 8 月份环比出现了下滑，但同比仍有大幅增长。

披露北美半导体生产设备制造商销售额的，是国际半导体产业协会。

国际半导体产业协会在报告中表示，8 月份北美半导体生产设备制造商的销售额为 36.5 亿美元，较 7 月份的 38.6 亿美元减少 2.1 亿美元，环比下滑 5.4%。

8 月份的销售额不及 7 月份，也就意味着北美半导体生产设备制造商月度销售额连创新高的势头，在 8 月份终结。

从国际半导体产业协会的报告来看，北美半导体生产设备制造商的月度销售额，已连续 8 个月创下新高，从去年 12 月份持续到今年 7 月份。

去年 12 月份到今年 7 月份，北美半导体生产设备制造商的月度销售额，分别为 26.8 亿美元、30.4 亿美元、31.4 亿美元、32.7 亿美元、34.1 亿美元、35.9 亿美元、36.9 亿美元和 38.6 亿美元。

虽然北美半导体生产设备制造商 8 月份的销售额环比下滑，终结了连续 8 个月创下新高的势头，但这一个月的营收，同比仍有大涨。去年 8 月份，北美半导体生产设备制造商的销售额为 26.5 亿美元，今年 8 月份的 36.5 亿美元，较之增加 10 亿美元，同比增长 37.6%。

同比大涨、销售额仍在 30 亿美元之上，也表明业界对半导体生产设备的需求，依旧强劲。