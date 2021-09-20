美银：今年半导体销售额将达 5440 亿美元，英伟达等将飙升

9 月 20 日消息 美国银行表示，随着半导体销售额在 2021 年将达 5440 亿美元（约 3.52 万亿元人民币），像英伟达这样的芯片供应商将出现飙升。

Business Insider 报道称，因看到电脑、车用芯片的需求不断增长，美国银行上调了 2021 年半导体行业的销售预期，并将英伟达和安森美列入 2021 年最后一季度的首选股名单。

▲ 图源：Business Insider

全球芯片持续短缺，困扰着从汽车制造商、视频游戏出版商到消费电子产品制造商等众多公司，也促进了芯片公司销售的增长。美国银行预计，这一高于趋势的增长将持续到明年，目前预计 2021 年行业总销售额将增长 24%，达到 5440 亿美元，高于此前 21% 的增长预期。

美银认为，该行业有三大热点，分别是：计算（包括云服务和人工智能，以及游戏和网络）；汽车；资本支出（包括企业和政府的资本支出）。

在计算芯片领域，美银将英伟达的目标股价从 260 美元上调至 275 美元，并表示这家显卡制造商与 AMD 和 Marvell 一样是其首选股票。

在汽车芯片领域，美银将安森美的目标价从 55 美元上调至 60 美元，并加入其首选股名单。

在资本支出领域，美银将 KLA-Tencor 列为首选股，并将其目标价从 425 美元上调至 450 美元。